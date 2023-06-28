Летний отпуск за рубежом: 7 стран, где российские туристы могут отдохнуть без визы

Хочется, чтобы отдых летом был лёгким, приятным и не осложнённым сбором множества документов для разрешения на въезд? Эксперты из сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали порталу «Страсти» о тёплых гостеприимных странах, где российские туристы могут месяц, а то и больше, отдыхать на море без визы.

Азербайджан

В Каспийском море комфортно купаться уже с середины июня, а к июлю в страну приходит настоящая жара: термометр показывает до +30 °C.

«Отправляйтесь в столицу Азербайджана, Баку, если хотите не только загорать у воды, но и изучать достопримечательности. Или выбирайте более курортный Ленкорань с пляжами, покрытыми необычным мелким чёрным песком – считается, что он обладает целебными свойствами», - поясняют специалисты.

Грузия

В любимом российскими туристами Тбилиси летом может быть жарковато, а вот в столице Аджарии, приморском Батуми, вполне комфортно: в жару вода в Чёрном море приятно освежает. По словам экспертов, большинство пляжей тут галечные, но чистые и хорошо обустроенные. А если устанете от высоких температур, всегда можно переехать ненадолго в горы, полюбоваться пейзажами Сванетии и Казбеги.

Куба

Лето считается на острове низким сезоном, а значит, цены на отели порадуют. На Кубе в это время года понравится любителям жаркой погоды: воздух прогрет до +30 °C, а вода в море как парное молоко — около +28 °C. Периодически идут сильные ливни, которые быстро заканчиваются, зато приносят прохладу. Дополнительный плюс: с июля открываются прямые рейсы из России на популярный курорт Варадеро.

Марокко

Курорты этой африканской страны работают круглый год, однако вместо тёплого ласкового моря тут довольно суровый Атлантический океан, воды которого даже летом редко прогреваются больше чем до +22 °C. Но это скорее плюс: приятный бриз очень освежает в жару. Наиболее популярные курорты — Агадир, Танжер и Касабланка.

Тунис

Эта страна славится своими пляжами — широкими, песчаными, с приятным пологим входом в воду. Поэтому курорты Туниса — Сусс, Хаммамет и Монастир — подойдут для отдыха с детьми.

«Но учтите, что в конце лета тут может быть чересчур жарко, так что поездку лучше планировать на первую половину июля», - советуют эксперты OneTwoTrip

Турция

Классика летнего отдыха, и она более разнообразна, чем кажется. В Турции можно найти и популярные у россиян отели, работающие по системе «Всё включено», и более спокойные и уединённые городки. Морей в стране аж четыре: больше всего курортов расположено на Средиземном (именно там находятся Анталья, Белек и Кемер), но можно отправиться также на Эгейское (Бодрум, Фетхие, Даламан), Мраморное (Мармара) и даже Чёрное (Трабзон, Ризе).

Черногория

Настоящее лето приходит в страну в мае, и к июлю в большинстве курортных городов много отдыхающих. Тут приятно купаться в тёплом Чёрном море, любоваться закатами и пробовать местные морепродукты.

«У российских туристов наиболее популярна Будва, но обратите внимание также на зелёный Герцег-Нови и уютный спокойный Бечичи», - заключили специалисты.

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