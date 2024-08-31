В Турции нашли замдиректора московской школы, пропавшей на прогулке

17 августа в Турции пропала замдиректора московской школы для реабилитации детей-инвалидов Наталья Сомова. Женщину искали почти две недели. 31 августа местные СМИ сообщили, что нашли тело туристки у берегов Мармариса.

Спасатели сначала обнаружили на склоне скалы мобильный телефон Натальи, а после — ее тело. Туристка погибла в прибрежном районе провинции Мугла, сообщает издание Milliyet.

Телефон был найден в районе 11-километровой прогулочной тропы. Тело женщины было в воде неподалеку от берега. Его на сушу достали сотрудники береговой охраны.

Причины смерти россиянки установят экспертизы. Ведется расследование.

48-летняя москвичка отправилась 17 августа на прогулку по Карийской тропе. В отель женщина не вернулась. 19 августа Сомова должна была вылететь в Россию. Местные жители писали в соцсетях, что данный маршрут считается опасным из-за большой вероятности заблудиться. Туристы отговаривали ее от похода.

Ранее тело погибшей на Маврикии 29-летней преподавательницы из Челябинска Залии Шамигуловой перевезли в Россию. Женщину похоронят в башкирском городе Учалы.