«Тело доставили»: убитую на Маврикии учительницу привезли в Россию

Тело погибшей на Маврикии 29-летней преподавательницы из Челябинска Залии Шамигуловой перевезли в Россию. Женщину похоронят в башкирском городе Учалы.

«Тело доставили, по поводу похорон пока ничего не могу сказать, потому что только-только привезли тело. Похороны мы проведем по нашим обычаям, все, как положено, все сделаем», — приводит слова тети погибшей издание 74.ru.

По ее словам, родственники решили не сообщать журналистам дату похорон Залии, так как не хотят шумихи.

Напомним, Шамигулову убил влюбленный в нее 29-летний Пурявирсингх Сундур, когда узнал, что свадьба не входит в планы девушки. Он вывез ее в лес, где нанес несколько ударов ножом. Известно, что Залия познакомилась с убийцей в приложении.

Ранее появилась информация об исчезновении девушки. Выяснилось, что в последний раз она села в машину к парню, его номера проверили и вызвали на допрос. Он рассказал, что действительно поехал с путешественницей, но высадил ее в Кюрпипе. Однако в салоне его автомобиля были найдены следы крови.