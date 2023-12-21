В Турции мужчина сбросил возлюбленную со скалы за отказ выйти за него замуж

В Турции мужчина сбросил возлюбленную со скалы после того, как она отказалась выйти за него замуж. Изначально он выставил все как несчастный случай, но полиции удалось узнать правду. Подробности сообщает Kp.ru.

По данным источника, сотрудникам правоохранительных органов турок рассказал трагическую историю. Он отправился вместе со своей девушкой на пикник, чтобы в красивой обстановке сделать ей предложение руки и сердца. Кольцо она приняла, а после этого погибла. По его словам, он отошел буквально на пару минут, а, вернувшись, заметил пропажу невесты. Предполагалось, что она поскользнулась и полетела вниз с 32-метровой скалы.

Когда эти обстоятельства смерти девушки стали известны СМИ, мужчине начали сочувствовать многие соотечественники. Но не родные погибшей. Они не верили, что она могла подойти к обрыву, так как у нее были панические атаки. К тому же, с их слов, она бы не приняла предложение бойфренда, так как собиралась с ним расстаться из-за постоянных конфликтов.

Позже выяснилось, что версия, рассказанная мужчиной, не является правдивой. Оказалось, что кольцо погибшая действительно не приняла – оно лежало в кармане жениха. Также были обнаружены разбитые очки, свидетельствующие о борьбе перед смертью турчанки. Предполагается, что он получил отказ, а после сбросил возлюбленную со скалы.

Мужчину задержали и предъявили ему обвинения в умышленном убийстве.

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