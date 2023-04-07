Набросилась с ножом: женщина пришла в гости к сестре и убила племянницу в Туве

Россиянка пришла в гости к своей сестре и убила двухлетнюю племянницу. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Siberia.

Сотрудники правоохранительных органов уже начали выяснять обстоятельства убийства. Само происшествие случилось в поселке Каа-Хем. Отмечается, что злоумышленница пришла в гости к сестре, которая проживала с мужем и четырьмя детьми.

В какой-то момент что-то пошло не так и подозреваемая начала скандалить. Успокоить женщину не удалось, только еще больше разозлить. Она взяла нож и ударила им двухлетнюю девочку и еще одну девушку.

После инцидента была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Врачи приняли решение госпитализировать раненого ребенка, но спасти его все же не удалось.

Медики и соцработники сейчас контактируют с пострадавшими, местная администрация поможет организовать похороны.

Ранее мы писали о том, как муж задушил жену, труп закопал, детей отвез к теще и пошел на работу.

Муж с женой прожили вместе одиннадцать лет, родили двух детей и недавно оформили ипотеку. Она работала кассиром в ресторане, он – водителем автобуса. Казалось, счастливому браку ничто не угрожает.

Но муж незаметно пристрастился к алкоголю. Сначала он выпивал, но потом алкоголизм стал развиваться, и начались проблемы на работе. Жена стала задумываться о разводе.