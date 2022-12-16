В Тульской области пенсионерка зарезала супругу своего внука

В деревне Упертовка Тульской области 66-летняя женщина жестоко расправилась с женой своего внука. Пенсионерка нанесла девушке несколько смертельных ран ножом.

Инцидент произошел 15 декабря. Продолжительное время между старушкой и молодой женой ее внука была личная неприязнь. Они постоянно устраивали ссоры в семье, и одна из них стала роковой для 29-летней девушки.

В региональном СУ СКР рассказали, что во время конфликта пенсионерка схватила нож и ударила им оппонентку несколько раз в живот и сердце. Раны оказались смертельными, и пострадавшая скончалась на месте.

После совершенного убийства жительница Упертовки не стала уклоняться от ответственности. Она сама пришла в полицию и созналась в содеянном. С ней уже был проведен следственный эксперимент, в ходе которого она подробно рассказала и показала, как все произошло. Также она дала признательные показания. Теперь пенсионерке грозит до 15 лет колонии.

В ближайшее время женщине предъявят обвинения и изберут меру пресечения.

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