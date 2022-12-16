В Подмосковье шестилетний ребенок умер из-за ошибки стоматолога

В Солнечногорске скончался шестилетний ребенок, пролежавший три года в коме из-за ошибки врача-стоматолога. Специалист ввел мальчику слишком большую дозу анестезии.

В 2019 году родители решили отвести сына Федора в частную стоматологическую клинику «Никор-Мед» полечить зубы. И мама, и папа ребенка являются врачами, поэтому щепетильно подходили к вопросу здоровья мальчика. К тому же, с рождения у него было диагностировано генетическое заболевание фенилкетонурия. Это довольно редкий недуг, проявляющийся в нарушении обмена аминокислот.

В клинике, чтобы процедура для ребенка прошла безболезненно, врач сделал анестезию через дыхательные пути ингаляционным анестетиком и переборщил с лекарством. В результате этого у Феди произошло перенасыщение углекислым газом и остановилось сердце. Медикам удалось реанимировать ребенка, и он впал кому.

Стоматолог «Никор-Мед» был осужден по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы, а замдиректора компании к трем с половиной годам условно.

На протяжении трех лет родители не отходили от кровати сына. У них все еще оставалась надежда, что Федя поправится, но чуда не произошло. В ночь с 15 на 16 декабря 2022 года мальчику стало хуже. Мать экстренно вызвала скорую, но ребенка спасти так и не удалось. Врачи констатировали смерть.

Ранее сообщалось, что в Томске первоклассник запутался в пледе и попал в реанимацию в тяжелом состоянии.