В Тульской области пенсионерка угрожала убить отверткой ребенка в очереди на бензоколонке

В Тульской области 64-летняя женщина напала на ребенка в очереди на бензоколонке. Она угрожала убить несовершеннолетнего отверткой. Об этом сообщает портал Myslo.

По информации источника, все произошло еще в сентябре 2022 года на автозаправке. Две женщины вступили в конфликт, в ходе которого одна из них схватила за руку сына незнакомки и стала говорить, что убьет его. Преступление пенсионерка собиралась совершить отверткой.

После случившегося в отношении россиянки возбудили уголовное дело. А после выяснения всех обстоятельств данные были переданы в суд, где женщине назначили наказание - 20 часов обязательных работ. Примечательно, что она до последнего отрицала свою вину.

Ранее в Волжском 63-летняя женщина забила до смерти мать ногами. 91-летняя пенсионерка получила травмы, не совместимые с жизнью, однако о ее кончине стало известно не сразу. Подозреваемая в убийстве заметила, что ее родительница не дышит, только через два дня, после чего обратилась в полицию.