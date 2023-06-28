«Пнула ее ногами в грудь»: в Волжском пенсионерка насмерть забила родную мать

В Волжском полиция задержала женщину, подозреваемую в убийстве родной матери. Предварительно, 63-летняя россиянка забила ногами 91-летнню родительницу в ходе конфликта. Об этом сообщает издание V1.ru.

По информации источника, пенсионерка скончалась из-за травм, полученных от ударов дочери. В СУ СК России по Волгоградской области рассказали, что женщины повздорили из-за разных взглядов на жизнь. Матери не нравилось, что ее дочь злоупотребляет алкогольными напитками, и она решила открыто от этом заявить. Однако подозреваемая в убийстве не захотела слушать нравоучения. Она сильно толкнула маму, из-за чего та упала, а после нанесла ей несколько смертельных ударов.

«После того, как женщина упала, несколько раз пнула ее ногами в грудь», - уточнили в ведомстве.

О том, что пенсионерка скончалась, стало известно не сразу. Дочь заметила, что мать не дышит, спустя два дня. В полицию женщина обратилась сама. Теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело. Сейчас россиянка задержана.

Ранее в Отрадном мужчина взял жену в заложники и угрожал ее взорвать.