В Тульской области молния ударила в отдыхавших на пляже людей: есть погибшие

В Тульской области три человека, включая ребенка погибли из-за удара молнии.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, трагедия произошла утром 13 июля на пляже парк-отеля на реке Ока в селе Бунырево.

По словам очевидцев, молния ударила в толпу людей. В результате трое погибли на месте, еще шестеро пострадали.

Уточняется, что двое погибших находились в момент удара в воде, еще одна женщина – на берегу.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, медики госпитализировали пострадавших.

Ранее турист из Москвы погиб от удара молнии в Новгородской области. 36-летний мужчина готовил еду на костре в момент, когда в него ударила молния. Он скончался на месте. Известно, что в Новгородскую область москвич приехал с возлюбленной.