В Тульской области 5-летний мальчик умер от съеденного сухарика

В поселке Бородинский Тульской области пятилетний ребенок скончался, подавившись сухариком. Об этом сообщило издание TCH24.

Как стало известно, мальчик был без присмотра взрослых всю ночь. Мать оставила его в квартире вместе с братом, а сама ушла. Вернулась женщина уже утром, когда малыш был мертв. Медики ничем не смогли ему помочь и констатировали смерть. По предварительной информации, дошкольник решил подкрепиться сухариками, но во время трапезы серьезно подавился. В следственном комитете сообщили, что у мальчика закрылись верхние дыхательные пути, когда он употреблял пищу.

Проверка по делу смерти пятилетнего ребенка все еще продолжается. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что житель омской области убил приятеля из-за неправильно приготовленной картошки. Два приятеля решили организовать для себя ужин, но получившееся блюдо не устроило одного из них. Тогда он схватил нож и ударил им в живот «повара». Ранение оказалось слишком серьезным, и он скончался на месте.