Неправильно приготовил картошку: россиянин убил приятеля из-за еды
Житель Томской области убил приятеля из-за неправильно приготовленной картошки.
Фото: Freepik
В Томской области 65-летнего россиянина начали судить за убийство друга из-за неправильно приготовленной картошки. Об этом сообщается на сайте mk.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
Отмечается, что преступление злоумышленник совершил в феврале в селе Мельникова. Хозяин дома и гость решили приготовить картошку, но поссорились, так как гость плохо ее пожарил. В результате хозяин схватил нож и ударил приятеля в живот. Ранения стали смертельными для гостя.
Правоохранительные органы задержали преступника. Сейчас по данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчина уже дал признательные показания и его отправили в СИЗО.
Ранее мы писали о том, что в Оренбургской области женщина убила 70-летнего пенсионера ножкой от журнального стола.
Отмечается, что злоумышленница поссорилась ночью со знакомым в квартире на улице Октябрьская в Гае. Она взяла ножку от журнального столика и стала бить пенсионера по телу и голове. В итоге пожилой мужчина умер.
Кроме этого, названы три необычные хитрости для вкусной жареной картошки.