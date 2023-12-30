В Тульской области 48 человек слегли в больницу с острой кишечной инфекцией

В Тульской области 48 человек попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Об этом сообщает Kp.ru, ссылаясь на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

У большинства пострадавших медики выявили норовирус. Предположительно, источником инфекции стала вода. Ресурсоснабжающие организации теперь обязаны провести дополнительные санитарно-гигиенические мероприятия для соблюдения санитарных требований при организации водоснабжения и водоотведения.

Против лиц, которые были ответственны за нарушение законодательства, возбуждены дела об административных правонарушениях.

Сейчас сотрудники Роспотребнадзора ведут санитарно-эпидемиологическое расследование: организованы противоэпидемические мероприятия, обследование госпитализированных людей, отбор проб воды и их лабораторное исследование.

Жителей Тульской области предупредили о сложившейся ситуации. Гражданам рекомендуют не пить воду из-под крана, а при появлении симптомов инфекции – незамедлительно обращаться за помощью медиков.

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