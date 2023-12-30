Девятилетний мальчик провалился в двухметровый колодец в Челябинской области

В Златоусте девятилетний мальчик провалился колодец, заметенный снегом. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области в своем Telegram.

Мальчик провалился в двухметровый колодец во время прогулки и не мог оттуда выбраться самостоятельно.

Спасатели отметили, что самым сложным было найти место ЧП и открытый люк после прошедших снегопадов.

«Если бы не телефон, найти ребёнка в малолюдно районе, вдали от жилых домов, на склоне, за дорогой, было бы крайне сложно», — отметили спасатели.

Спасатели находились все время на связи с мальчиком во время поисков. Его удалось достать из колодца. После этого ребенка передали бригаде скорой помощи.

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