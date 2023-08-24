В Туапсе турист сымитировал инсульт, не желая самостоятельно спускаться с горы

В Туапсе мужчина сымитировал инсульт, чтобы ему помогли спуститься с горы. В итоге его пришлось эвакуировать. Об этом сообщают «Туапсинские вести».

Как стало известно, все произошло на скале Киселева. Турист поднялся на высоту, а вот обратный путь уже не осилил. Тогда он придумал план, как спуститься без каких-либо усилий с его стороны. Он стал играть роль больного человека и заявлять, что его разбил инсульт.

Тогда на гору экстренно были вызваны сотрудники МЧС. Они потратили около двух часов, чтобы спустить мужчину с высоты, но уже после эвакуации выяснилось, что ему вовсе не плохо.

Отмечается, что в больнице россиянин хамил врачам, пререкался с ними и посылал. В итоге он покинул клинику, оставив после себя негативное впечатление у всего персонала учреждения.

Ранее в одном из сел в Санкт-Петербурге на местного жителя напал бык. Животное он повстречал во время обычной прогулки. В итоге он оказался в больнице с множественными ушибами спины, ног, а также закрытой травмой живота и гематомой на поясничном отделе.