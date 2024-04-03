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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 03 апреля 2024, 09:50
1 мин.

В трубке было слышно шелест листвы и лай собак: шестилетний мальчик пропал в приморском лесу

В Приморье отец дозвонился до пропавшего сына, но услышал лишь собак и шум листвы.
В трубке было слышно шелест листвы и лай собак: шестилетний мальчик пропал в приморском лесу

© Freepik

В Приморском крае сотрудники МЧС завершили поиски шестилетнего мальчика, который ушел из дома накануне, 2 апреля, и пропал. Несовершеннолетний был обнаружен спасателями в лесу, передает Telegram-канал Министерство ГОЧС Приморья.

Родители дошкольника обратились за помощью накануне вечером. Они сообщили сотрудникам экстренных служб, что сын взял телефон и, как обычно, пошел гулять во дворе дома. Через полчаса ребенок про пропал.

Позже главе семейства удалось дозвониться до мальчика, но вместо его голоса он услышал лай собак и шум листвы. К поискам несовершеннолетнего подключились спасатели.

В итоге ребенок был найден в лесу. Он провел там целую ночь. Сейчас мальчику оказывается необходимая помощь.

Ранее СК возбудил дело об убийстве после исчезновения двух мальчиков в лесополосе. Дети исчезли во время прогулки в Уфе.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Министерство ГОЧС Приморья
Автор:Артем Хохлов
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