В трансформаторной подстанции обнаружили труп 39-летнего прораба
В Петербурге 39-летнего прораба убило током на строительной площадке.
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Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели 39-летнего мужчины в Калининском районе Северной столицы. Его труп обнаружили в трансформаторной подстанции, передает Piter.tv.
Стражи порядка узнали о гибели человека на улице Вавилова от водителя строительной компании. Рабочий сообщил, что у дома прораба ударило током. Пострадавший мужчина не подавал признаков жизни.
Через некоторое время полицейские прибыли по вызову и осмотрели район происшествия. На строительной площадке они обнаружили труп прораба. Для установления точной причины смерти тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
В настоящий момент правоохранители устанавливают детали и обстоятельства гибели рабочего строительной фирмы. На основании результатов проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Ранее в Томской области произошел похожий случай. Двухлетний ребенок погиб от удара током во время ремонта во дворе дома.