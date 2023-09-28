В трансформаторной подстанции обнаружили труп 39-летнего прораба

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели 39-летнего мужчины в Калининском районе Северной столицы. Его труп обнаружили в трансформаторной подстанции, передает Piter.tv.

Стражи порядка узнали о гибели человека на улице Вавилова от водителя строительной компании. Рабочий сообщил, что у дома прораба ударило током. Пострадавший мужчина не подавал признаков жизни.

Через некоторое время полицейские прибыли по вызову и осмотрели район происшествия. На строительной площадке они обнаружили труп прораба. Для установления точной причины смерти тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

В настоящий момент правоохранители устанавливают детали и обстоятельства гибели рабочего строительной фирмы. На основании результатов проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее в Томской области произошел похожий случай. Двухлетний ребенок погиб от удара током во время ремонта во дворе дома.