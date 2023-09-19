В Томской области двухлетнего ребенка убило током во время ремонта во дворе дома

В Томской области, селе Цыганово, ребенок погиб во дворе дома. Его убило током. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно, отец мальчика делал ремонт. Он вышел на улицу, чтобы поработать болгаркой. Однако в один момент отвлекся и оставил подключенный к электросети удлинитель с поврежденной изоляцией без присмотра. Пока мужчины не было, его сын подошел к проводам и получил сильный удар током. Когда отец вернулся во двор, ребенок уже лежал на земле в судорогах.

Чтобы помочь малышу, россиянин отвез его в местную больницу, но медики уже ничего не смогли сделать. Специалисты в учреждении констатировали смерть.

После произошедшего сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверки. Возбуждено уголовное дело, а с отца погибшего взяли подписку о невыезде. Выяснение обстоятельств продолжается.

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