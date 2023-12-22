В торговом центре Екатеринбурга подростки устроили стрельбу

Местный житель Екатеринбурга рассказали о стрельбе, открытой подростками в торговом центре. По словам свидетеля, школьники поссорились, после чего достали оружие. Об этом сообщает E1.ru.

По информации источника, несовершеннолетние сидели в ресторане. В какой-то момент между ними, по всей видимости, произошел конфликт. Тогда один из них, которому было на вид лет 16, достал перцовый или сигнальный пистолет.

«И то ли неаккуратно это сделал, то ли нажал что-то случайно, произошел выстрел. Больше было похоже на звук петарды», - рассказал очевидец.

Позже в пресс-службе МВД сообщили, что стрельбы на самом деле не было, но на место действительно выезжали сотрудники правоохранительных органов. Якобы стрелявший был задержан и доставлен в отдел полиции. Теперь с ним разбираются работники ПДН.

Ранее в одной из школ Дагестана подростка забили до потери сознания. Напал на ребенка десятиклассник, который уже состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. У пострадавшего выявили сотрясение головного мозга.