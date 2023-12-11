В Томской области две женщины раздели инвалида на морозе и полили алкоголем

В Томской области две женщины избили соседку-инвалида, раздели на морозе и полили алкоголем. Издевательства сняла на камеру дочь одной из них, учащаяся 9 класса.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Инцидент произошел в селе Новиковка 3 декабря. Две женщины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли к соседке, вытащили на улицу и раздели. Затем пострадавшую протащили в сугроб, на улице тем временем было минус 40. Одна из изуверок кричала: «Снимай свои панталоны дырявые». Инвалид просила остановиться, но издевательства не заканчивались. Женщину облили алкоголем и шампунем.

Об изуверках известно, что обе бросили детей, выпивали. При этом односельчанка, над которой они издевались, является инвалидом с детства, имеет проблемы с речью. Поэтому позвать на помощь не могла.

Главной зачинщицей назвали 28-летнюю женщину, она лишена родительских прав. Вторая садистка – 55-летняя жительница села, которая сдала троих детей государству, четвертый ребенок живет с ней, она снимала происходящее на телефон. О школьнице известно, что она пьет и курит.

Распространившимся видео заинтересовался Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что ученики второго класса в ХМАО раздели сверстницу догола и клали на снег.