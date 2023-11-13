В ХМАО второклассники раздели ученицу догола, клали на снег и ставили на колени

В городе Радужный Ханты-Мансийского автономного округа ученики второго класса заманили сверстницу на стадион и заставили раздеться. Потом ее клали на снег и ставили на колени.

Подробности инцидента рассказала мать пострадавшей: она написала о случившемся с дочерью в родительском чате.

Все произошло 31 октября после лагеря. Мальчик с девочкой из одного класса позвали сверстницу на стадион. Там девочку раздели: сняли пальто и белье.

Мальчик уверял, что делал то же самое с другими девочками. Школьницу клали на снег и ставили на колени. По словам матери, мальчик был без нижнего белья, а его подруга руководила процессом.

Камеры на стадионе сняли происходящее. При этом дети уверяют, что играли, а история с раздеванием – выдумка, пишет Ura.ru.

Тем временем случившееся сильно повлияло на психику ребенка. Расследованием инцидента занялось СУ СКР по ХМАО.

Как пишет «Комсомольская правда — Югра», после случившегося девочка сначала не выходила на связь, а по возвращении домой у ребенка случилась истерика. Сейчас школьница занимается с психологом.

Жительница Радужного рассказала изданию, что участвовавший в этом мальчик – «сложный ребенок» и порой ведет себя «безобразно». Его мать в настоящее время беременна четвертым.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области водитель рейсового автобуса надругался над 15-летней школьницей в салоне.