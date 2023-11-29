В Томске возбудили дело после смерти младенца от менингококковой инфекции

В Томске возбудили уголовное дело после смерти ребенка от менингококковой инфекции. Об этом сообщает издание Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно, малышка заразилась опасной бактериальной инфекцией в начале осени текущего года. Вместе с ней недуг подхватила и ее 28-летняя мать. Когда стало известно, что у заболевших может быть менингококковая инфекция, их госпитализировали в детскую больницу. Врачи пытались помочь младенцу, но уже к вечеру того же дня он скончался.

По версии следствия, медики не оказали должной помощи полугодовалой девочке. Теперь в учреждении проводятся проверки. На данный момент уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено в отношении неустановленного лица.

Ранее в Санкт-Петербурге трехлетняя девочка попала в больницу с распоротым животом. Когда ее доставили к медикам, внутренние органы у нее были наружу. Предположительно, малышка случайно разбила стакан, а после пострадала от осколка стекла. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии.