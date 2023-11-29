В Петербурге трехлетняя девочка попала в больницу со вспоротым стеклом животом

В Санкт-Петербурге трехлетняя девочка попала в больницу со вспоротым животом. Предположительно, она могла пострадать из-за разбитого стакана. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным источника, ребенок проживает вместе с родителями в частном доме в Парголово. 28 ноября взволнованная мать позвонила в скорую помощь и рассказала, что ее дочь разрезала себе живот осколком. В медицинское учреждение малышка поступила с выпавшими внутренними органами. Кожа была распорота с левой стороны.

На данный момент пациентка находится в тяжелом состоянии в реанимации, врачи делают все, чтобы помочь ей. Произошедшим также заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

Ранее стало известно об убийстве российской модели и ее 15-летней дочери в Турции. Их застрелили, а после завернули в простыни и вывезли за город. Предположительно, на преступление мог пойти бывший муж, от которого у погибшей есть маленький сын. К слову, его местоположение на данный момент неизвестно.