В Томске вор зарезал покупателя, помешавшего ему украсть апельсины на рынке

Вор зарезал мужчину, который помешал ему украсть апельсины с прилавка на рынке в Томске. Об этом сообщается в Telegram-канале «РЕН ТВ|Новости».

По данным источника, злоумышленник пытался украсть товар днем на Фрунзенском рынке. Сторонний покупатель заметил данные действия и пытался его остановить. После этого вор решил ликвидировать свидетеля и нанес ему несколько ножевых ударов. Преступник поспешил скрыться.

Прохожие вызвали бригаду медицинской помощи пострадавшему, но приехавшие на вызов врачи не смогли спасти мужчину, он умер. Теперь следственными органами СК России по Томской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

На данный момент на месте проводится экспертиза, допрашиваются свидетели. Правоохранители пытаются установить личность нападавшего и найти его.

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