Москвичка зарезала мужа во время готовки ужина

57-летняя женщина, подозреваемая в причастности к смерти 53-летнего мужа, отправится под домашний арест по решению Троицкого районного суда Москвы. Сама дама утверждает, что все произошло совершенно случайно во время готовки ужина. Об этом сообщает mk.ru.

Трагедия случилась 15 июля в поселении Роговское. Ближе к вечеру на одной автобусной остановке стоял автомобиль марки «Киа», в котором был обнаружен труп хозяина машины с ножевым ранением в грудь. Жена погибшего, находившаяся там же, вызвала скорую помощь и полицию. Как оказалось, мужчина был инвалидом первой группы, ранее работал на предприятии по изготовлению изделий из металла.

Прибывшие на место полицейские услышали от женщины следующую версию событий. Она рассказала, что готовила ужин на даче и случайно сделала неловкое движение, после которого нож отлетел в сторону и вонзился в грудь ее супругу. У него открылось кровотечение.

Остановить кровь не получилось, и семейная пара поехала в поликлинику. Но медучреждение в субботу было закрыто. Мужчина истек кровью и скончался еще до приезда врачей.

После рассказа женщины у стражей порядка появилось много вопросов. Поэтому Следственный комитет принял решение о возбуждении уголовного дела по статье 111 часть 4 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом».

Ранее мы писали, что у группы жителей египетской деревни Эль-Аликат врачи выявили симптомы неизвестного заболевания.