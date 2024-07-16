Участвовала в «Бессмертном полку»: ружанка погрела сосиски на Вечном огне и разрыдалась, когда «запахло жареным»

Мать девочки, которая жарила сосиски на Вечном огне в Рузе, прокомментировала поступок дочери. В беседе с Regnum женщина заявила, что не понимает, как это могло произойти.

По словам россиянки, ее дочь знает, что такое Вечный огонь. Помимо этого, школьница неоднократно принимала участие в акции «Бессмертный полк». Также она посещала главный парад в Москве.

Видео с хулиганкой и ее подругой облетело интернет. На нем школьницы 14 и 13 лет жарили сосиски на Вечном огне. Сотрудники правоохранительных органов после публикации ролика возбудили по факту случившегося уголовное дело.

«Она знает историю дедушек своих. Если бы я могла объяснить этот её поступок, но не могу. Глупость и переходный возраст», — рассказала мать одной из девочек.

Сейчас, по словам женщины, ее дочь крайне раскаивается в содеянном. С ней уже провели беседу следователь и инспектор по делам несовершеннолетних.

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