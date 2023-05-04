В Тобольске ребенок умер в игровом домике во время утренней прогулки в детсаду

В Тобольске на территории детского сада нашли мертвого ребенка. Следов насильственной смерти не обнаружено.

О происшествии сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Известно, что погибшая девочка 2019 года рождения. Ее тело лежало в детском игровом домике.

Следователи провели осмотр места, опрашивают сотрудников учреждения, а также родных и близких. Назначена судебно-медицинская экспертиза – она поможет определить причину смерти. Обстоятельства трагедии сейчас выясняются.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей. Будут проверять сотрудников дошкольного учреждения: их действиям или бездействию дадут правовую оценку.

Ранее мы писали, что детсадовец в Челябинске впал в кому, застряв в конструкции в виде автобуса на прогулке. Сотрудники сада пытались реанимировать мальчика до приезда скорой. В учреждении не смогли объяснить, как воспитанник застрял на площадке.