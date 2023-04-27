В детсаду Челябинска трехлетний ребенок застрял в конструкции в виде автобуса и впал в кому

В саду Челябинска трехлетний ребенок застрял в конструкции в виде автобуса на прогулке. Воспитатель не увидела, что произошло – взрослые заметили малыша, когда он не дышал и был без сознания.

О происшествии сообщил Telegram-канал SHOT.

По его информации, сотрудники детсада пытались реанимировать ребенка до приезда врачей.

В больнице ему поставили диагноз «механическая асфиксия», то есть удушение. Ребенок впал в кому.

В саду работают следователи. Родители заявили, что ни руководство дошкольного учреждения, ни воспитатели не могут объяснить, как ребенок мог застрять на площадке.

Ранее мы писали о трагедии в московском детском саду, где трехлетний мальчик захлебнулся рвотой во сне и умер. Происшествие случилось 9 февраля во время тихого часа.

Воспитатели утверждали, что в тот день ребенок выглядел абсолютно здоровым. Позже выяснилось, что умерший слишком увлекался гаджетами.