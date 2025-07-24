Сильно надышались гарью: парень в балаклаве поджег квартиру с детьми в Москве

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают молодого человека, который поджег квартиру с детьми в Москве. Семья, которая едва не пострадала из-за пожара, сильно напугана, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Женщина, чьи дети находились в квартире, рассказала о случившемся. По словам женщины, в тот день, когда все произошло, она была на работе, а дома находились дети и питомцы.

Неизвестный молодой человек в балаклаве сначала проник в подъезд, а после поджег квартиру с 18-летним юношей и его 13-летней сестрой. Жильцам удалось спастись только благодаря лаю собаки, которая почуяла опасность.

Дети москвички сильно надышались гарью, но выжили. Женщина не знает, кто мог желать ей и ее близким смерти. Жительница столицы утверждает, что врагов у нее нет.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ обмана с продажей и поджогом жилья. Первой жертвой аферистов стал молодой человек из Ленобласти.