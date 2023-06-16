В Тихвине лишившийся прав водитель авто сдал назад и отправил ребенка в реанимацию. Об этом сообщает портал Фонтанка.

По данным источника, ДТП произошло 15 июня. Тогда мужчина сел за руль машины и при движении задним ходом наехал на 7-летнего мальчика. Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в реанимацию: у него выявлены серьезные переломы и черепно-мозговая травма.

Как сообщает СМИ, 27-летний водитель был в момент ДТП трезв, но без водительских прав. Известно, что за последнее время он семь раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Осенью 2022 года местный житель был лишен прав за вождение авто в нетрезвом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент виновника ДТП задержали и поместили в изолятор.

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