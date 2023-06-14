14:11, 14 июня 2023
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В Таиланде россиянин погиб после ДТП, которое случилось из-за громкой музыки
В Таиланде в результате столкновения с грузовиком погиб мотоциклист из России.
Об этом сообщает mk.ru.
Авария произошла в районе Муанг Чонбури около города Паттайя. Водитель грузовика остановился на перекрестке, и в него на красном сигнале светофора врезался мужчина на мотоцикле.
Погибший 45-летний россиянин скончался на месте. Сотрудники местных правоохранительных органов предполагают, что причиной ДТП стала громкая музыка, которую мужчина слушал из колонки.
Напомним, на днях в этом же районе Таиланда в результате ДТП погибли двое россиян. 23-летний мужчина и 18-летняя девушка врезались в дерево на автомобиле.
Ранее мы писали, что актер Трит Уильямс, который исполнял роль в фильме «Однажды в Америке», погиб в ДТП.