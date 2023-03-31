В театр с ножом: в Омске девочка пострадала из-за неудачной шутки одноклассника

В Омске школьница пришла домой с раной на ягодице, а ее мать обратилась в полицию. Оказалось, что одноклассник девочки подложил нож на ее сиденье, когда они были в школьном автобусе. Об этом сообщает портал «БК55.ru».

По данным источника, в этот день ребята отправились на школьном автобусе в театр, чтобы посмотреть спектакль. Мальчик решил пошутить над одноклассницей. Он подождал, пока она поднимется и положил на ее сиденье складной нож, который взял из дома. Девочка поранилась.

Мать пострадавшей обратилась в полицию. С третьеклассником пообщался инспектор по делам несовершеннолетних. Школьник рассказал, что просто хотел похвастаться ножом перед одноклассниками и не задумывался о последствиях своего поступка. СМИ пишут, что ранее он не состоял на профилактическом учете.

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