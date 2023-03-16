В Татарстане юноша в шутку скинул фото полового органа в чат друга с его 10-летней сестрой

18-летний житель Татарстана может получить тюремный срок за неприличную шутку над другом и его 10-летней сестрой. Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash Iptash.

По данным источника, молодой человек дождался, пока друг отвлечется и взял его телефон. Он успел сфотографировать свой половой орган и послать в чат товарища, где сидела его младшая сестра и ее подруги.

Неприличный снимок в беседе заметил отец одной из девочек. Мужчина написал на парня заявление в полицию. Теперь с «шутником» будут разбираться следователи. СМИ пишет, что молодому человеку грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.

Ранее мы писали о том, как в Химках мужчина угрожал ребенку пистолетом из-за занятой у подъезда скамейки. По данным источника, мальчик вместе с другом после школы решили посидеть на скамейке у подъезда. Жителю это не понравилось. Он подошел к детям и потребовал освободить лавку, заявив, что она принадлежит ему. Мужчина рассказал, что у него есть все «правоустанавливающие документы», но он их не покажет.

Школьники со смехом восприняли его слова. Тогда мужчина разозлился, достал из кармана пистолет и приставил его к голове одного из ребят.