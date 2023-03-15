В Химках мужчина угрожал ребенку пистолетом из-за занятой у подъезда скамейки

В подмосковных Химках задержали мужчину, который угрожал шестикласснику пистолетом. Об инциденте сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, мальчик вместе с другом после школы решили посидеть на скамейке у подъезда. Жителю это не понравилось. Он подошел к детям и потребовал освободить лавку, заявив, что она принадлежит ему. Мужчина рассказал, что у него есть все «правоустанавливающие документы», но он их не покажет.

Школьники со смехом восприняли его слова. Тогда мужчина разозлился, достал из кармана пистолет и приставил его к голове одного из ребят. Он ругался матом и требовал уйти со скамейки. Дети испугались и убежали, по их словам, мужчина бросился за ними.

Когда школьники добрались до дома, то рассказали все родителям, а они уже обратились в полицию. Мужчину задержали, обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.

Ранее мы писали о том, как в Тыве группа школьниц избила свою сверстницу из-за места в кафе. Отмечается, что конфликт разгорелся на бытовой почве. Группе девушек не хватило места в кафе, и они захотели выгнать сверстнику, сидевшую за соседним столом.

«Уходи, теперь это наше место», – сказала одна из участниц конфликта.

Получив отказ, они вызвали девочку на улицу, где и причинили физический вред здоровью.