В Татарстане толпа школьниц избила двух четвероклассниц: с одной сорвали платок

В Чистополе Республики Татарстан российские школьницы толпой избили двух четвероклассниц. Инцидент попал на видео. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Iptash.

Отмечается, что под раздачу попали две сестры. Родительница девочек подчеркивает, что нападавшие нанесли побои после уроков. Они таскали по кругу, душили, пинали, а с одной из девочек сорвали платок. Прохожие остановили неравный бой.

«Сестренки рассказали обо всем родителям, те написали заявление в полицию — говорят, травля была постоянной. Из-за мамы-блогерши и потому, что семья позволяет себе отдых за границей», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что школьная директриса травли не замечала. Драку администрация образовательного учреждения комментировать отказалась.

По словам мамы одной из нападавших, виноваты обе стороны. Девочки конфликтовали давно, и дрались сестры еще как. Мать пострадавших сестер утверждает, что никаких извинений их семье не приносили.

Ранее мы писали о том, как двухлетний ребенок прострелил себе голову из травматического пистолета. По предварительной версии, ребенок взял оружие и начал с ним играть. У него не было ни затвора, ни ударника, а выстрел осуществляется с помощью электрозапала.

Мать пострадавшего не может объяснить, как пуля попала в голову сына. Женщина находится в шоковом состоянии, а ребенок госпитализирован с диагнозом «перелом кости свода черепа».