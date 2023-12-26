В Татарстане школьница умерла от пневмонии, которую приняли за простуду

В Татарстане 13-летняя школьница умерла от двусторонней пневмонии, которую изначально приняли за простуду. Мать лечила девочку сиропом от кашля, а когда осознала ошибку, было уже слишком поздно. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника подросток с синдромом Дауна 20 декабря пожаловалась на проблемы со здоровьем. У нее были признаки простуды, как решила мать, поэтому семья не стала обращаться в больницу. Однако состояние несовершеннолетней стремительно ухудшалось. На следующий день она сообщила, что ей тяжело дышать, а после у нее поднялась высокая температура.

В итоге мать все-таки вызвала врачей для дочери, и ее экстренно госпитализировали. Но помочь девочке даже в больнице уже не смогли. А после вскрытия стало ясно, что у школьницы была двусторонняя пневмония, а вовсе не простуда.

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