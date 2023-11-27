В Татарстане родители назвали дочь Россией-Святосией-Святороссией. Об этом сообщает издание Кp.ru со ссылкой на высказывание местных врачей.

По информации источника, малышка родилась раньше срока. На данный момент здоровью девочки ничего не угрожает: младенец вместе с мамой находится дома.

«Кажется, это самое уникальное имя, которое приходилось слышать медперсоналу перинатального центра», — сообщили местные доктора.

Примечательно, что мама девочки тоже имеет необычное имя — Родушка. Не так давно женщина родила сына, которого зовут Природа. Отец детей и глава семейства — известный человек в Татарстане. Он — народный целитель. Несколько лет назад он оставил бизнес, жену с наследниками и ушел жить в лес. Там местный житель работал над диссертацией по психологии. В 2020 году мужчина стал героем передачи Андрея Малахова. На данный момент у него 14 детей от разных женщин.

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