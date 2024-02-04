Младенец попал в больницу с обморожениями: мать сходила в гости и стала фигуранткой уголовного дела

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жительницы Бурятии, которая оставила без присмотра детей. Один из них, девятимесячный мальчик, получил обморожения рук и ног, передает Telegram-канал СУ СК России по Республике Бурятия.

Жительница села Турунтаево Прибайкальского района Бурятии 31 января ушла на длительное время в гости к подруге и оставила дома детей. Через некоторое время старший сын, четырехлетний мальчик, взял на руки девятимесячного брата и отправился искать мать. По пути младенец получил обморожения рук и ног.

Спас детей водитель, который сначала заметил их, а потом отвез к родственнице. Оттуда пострадавший ребенок попал в больницу. В отношении его матери возбудили уголовное дело об неисполнении родительских обязанностей. При этом семья не считается неблагополучной и не состоит на учете в ПДН.

Ранее в Забайкалье трехлетнего мальчика обнаружили на улице без верхней одежды. Его мать в это время распивала спиртные напитки.