В Татарстане молодая мать родила ребенка втайне от отца и 10 дней прятала его труп в коробке

В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении 22-летней матери. По предварительной информации, жительница Нижнекамска родила ребенка, пока сожителя не было дома, а затем спрятала его в коробке на балконе. Малыш скончался, и 10 дней его труп пролежал на балконе до момента обнаружения. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Источник издания рассказал, что 25-летний отец грудничка ничего не знал о том, что у них в квартире находится мертвое тельце. Он отсутствовал дома в тот момент, когда у россиянки начались схватки. Почему девушка решила спрятать младенца – неизвестно. На данный момент полиция занимается выяснением всех обстоятельств уголовного дела по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Ранее появились подробности убийства матерью четырехлетнего сына в Москве. Женщина нанесла малышу несколько ножевых ранений, после которых он скончался на месте. Известно, что подозреваемая также сфотографировала окровавленное тело на свой телефон. А после ее задержания удалось выяснить, что уже долгое время она страдает из-за шизофрении.