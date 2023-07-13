В Татарстане купающиеся покрылись сыпью из-за проникших под кожу личинок паразитов

В Татарстане жители пожаловались на сыпь и зуд после купания в Изумрудном озере. Специалисты установили, что причина вспышки непонятного заболевания – птичий паразит, который при контакте с личинками плоских червей-трематод в воде проникает в кожу и остается в человеке.

Подробности сообщает НТВ.

Жители Татарстана стали жаловаться, что после купания заработали сыпь. Таких сообщений в соцсетях появилось очень много.

Среди заразившихся были как дети, так и взрослые. Одна из родительниц рассказала, что была вынуждена держать руки ребенка, который «буквально кожу с себя сдирал» из-за зуда.

Люди обращались в разные медицинские учреждения, и специалисты взяли пробы. Оказалось, что в озере появился птичий паразит, который разносят чайки и утки.

Микробиологи утверждают, что личинки, проникшие под кожу, не опасны для людей, а сыпь и зуд – аллергическая реакция.

В настоящее время место для купания закрыто – на пляже можно только загорать. Биологи решают, как справиться с озерным паразитом.

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