В Татарстане 23-летний парень попал в больницу с ожогами после взрыва электронной сигареты в руках

В Нижнекамске 23-летний молодой человек серьезно пострадал от электронной сигареты. Как и обычно, он достал ее, чтобы покурить, но неожиданно устройство взорвалось прямо у него в руке. Об этом сообщила пресс-служба Нижнекамской ЦРМБ.

Источнику стало известно, что пострадавшего доставили в больницу с ожогами второй степени. На данный момент житель Татарстана находится в хирургическом отделении.

Сам молодой человек признался, что изначально не придал особого значения произошедшему. Когда случился взрыв, он попытался притупить боль в правой ладони, поместив руку в таз с холодной водой. Однако это не сильно помогло. Ситуация стремительно ухудшалась, и он решился обратиться за помощью к медикам.

Врачи провели пациенту некрэктомию и удалили нежизнеспособные участки кожи. После того, как закончат процедуру перевязок, его отправят на амбулаторное лечение. Состояние молодого россиянина удовлетворительное, и его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Карелии маленькая девочка чуть не скончалась на операционном столе из-за матери, которая предпочла обмануть медиков.