В Карелии мать обманула врачей и чуть не отправила дочь на тот свет

Маленькая жительница Карелии чуть не умерла на операционном столе из-за лжи матери. Подробности инцидента сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава регионального Минздрава Михаил Охлопков.

По его словам, ученице младших классов понадобилось хирургическое вмешательство. Накануне операции врачи предупредили мать, что перед наркозом девочке нельзя пить и есть. В назначенный день они еще раз спросили, соблюдала ли пациентка необходимые требования. Мать подтвердила это и школьницу отправили на операционный стол.

Охлопков отметил, что во время наркоза и в конце процедуры девочка резко посинела, а из ее носа и рта потекло очень много воды.

«Только умелые действия медиков предотвратили страшную трагедию. Иначе ребенок мог умереть», — пояснил глава регионального Минздрава.

Когда пациентка пришла в сознание, то рассказала, что утром выпила стакан воды. После случившегося мать призналась, что это действительно было так.

Михаил Охлопков пояснил, что в случае летального исхода в произошедшем могли обвинить медиков. Он еще раз предупредил родителей о том, как важно четко соблюдать рекомендации врачей.

Ранее мы писали о том, как в Красноярске у трехлетней девочки случайно обнаружили редкий вид рака во время обследования в больнице. Малышке повезло попасть в руки к внимательным врачам, которые вовремя смогли обнаружить злокачественную опухоль.