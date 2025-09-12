В Татарстане 19-летняя девушка устроила пожар в квартире ради просмотров в Сети

В Татарстане 19-летняя девушка устроила пожар в своей квартире ради просмотров в соцсетях. Об этом сообщает Telegram-канал Регнум.

На эксперименты с огнем пошла жительница Бугульмы. На кадрах, опубликованных каналом, видно, как подросток разводит огонь на кровати. Маленького пламени ей стало недостаточно, и она полила его розжигом.

В итоге огонь перебросился на мебель и стены. Также сообщается, что пострадала жительница одной из соседних квартир: женщина чуть не задохнулась от дыма. Другие жильцы на время покинули свои жилища из-за стойкого запаха гари.

На место прибыли экстренные службы, которые ликвидировали пожар. Спасателям, а потом и своему отцу, поджигательница рассказала, что причиной возгорания стало короткого замыкания в розетке и роутере. Однако после просмотра видео в ее телефоне, правда вплыла наружу.

