В Башкирии 22 ребенка и трое взрослых из детского лагеря госпитализированы с отравлением

22 ребенка и трое взрослых из детского лагеря в Стерлибашевском районе Башкирии госпитализированы с признаками отравления. Об этом в Telegram-каналесообщил глава Минздрава республики Айрат Рахматуллин.

Инцидент произошел в лагере «Авангард». По словам главы регионального Минздрава, 25 человек, среди которых 22 ребенка, были госпитализированы с жалобами на плохое самочувствие.

После осмотра и оказания помощи 9 пострадавших были отправлены домой. Остальные находятся в состоянии средней тяжести.

«В медучреждении их осмотрели специалисты. После осмотра и оказания помощи 9 человек отпустили домой. Еще 16 госпитализировали», — сообщил ведомства.

Роспотребнадзор совместно с региональной прокуратурой начали проверку по факту произошедшего. Сообщается, что уже взяты пробы продуктов и воды, а также биоматериал у детей и работников лагеря.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан более 15 полицейских отравились после ужина в столовой. После проверки возбудили уголовное дело за нарушение санитарных норм