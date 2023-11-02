В Татарстане 16-летний подросток умер после отказа врачей в госпитализации

В Татарстане скончался 16-летний подросток, которому отказали в госпитализации врачи. За помощью парень обратился из-за сильных судорог в шее, но медики не увидели в этом ничего серьезного. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, школьник страдал сосудистой дистонией и еще несколькими хроническими заболеваниями, состоял на учете у невролога и неоднократно обращался к врачам, жалуясь на боли в голове, животе и шее. 27 октября юноша в очередной раз пришел к специалистам и заявил, что судороги настолько сильные, что мешают ему спать. Медики провели осмотр и заверили, что жизни подростка ничего не угрожает. Однако на следующий день его нашли мертвым в собственном доме.

Пока не уточняется точная причина смерти парня. Ведется разбирательство. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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