В Тамбовской области мать и дочь умерли в один день от пищевого отравления

В Тамбовской области от пищевого отравления скончались 32-летняя женщина и ее восьмилетняя дочь. Матери с ребенком стало плохо после того, как они съели продукты, приобретенные в магазине. Об этом сообщает aif.ru.

По данным источника, за несколько дней до смерти россиянка отправилась в супермаркет и купила там еду для семьи. Предварительно, именно она и стала причиной ухудшения состояния жительницы Тамбовской области и ее детей.

С признаками отравления женщина и двое ее дочерей были доставлены в больницу. Сначала не стало матери. Она умерла 6 сентября. А затем в этот же день не удалось реанимировать и младшую девочку. Старшая же по-прежнему находится в медицинском учреждении под присмотром специалистов.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по двум статьям: за производство, хранение, перевозку либо сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц, а также за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Ранее в Волгоградской области умерла девочка, которой четыре года не могли поставить точный диагноз. Она скончалась от саркомы.