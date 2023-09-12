Шишка была во всю спину: в Волгограде девочка умерла от саркомы из-за ошибки врачей

В Волгоградской области скончалась школьница, у которой четыре года не могли выявить саркому. А когда диагноз был поставлен, врачи уже ничего не смогли сделать. Теперь мама девочки винит во всем безучастных медиков, которые вовремя не оказали помощь пациенту. Об этом сообщает издание V1.ru.

Родительница девочки рассказала, что первые проблемы начались еще в 2018 году, тогда 12-летняя девочка отправилась в санаторий, где массажист увидел у нее на спине странную шишку. Специалист рекомендовал семье подростка обратиться к врачам, так и поступили. Вот только хирург сразу заявил, что волноваться не о чем, мол, просто неправильная осанка.

Однако постепенно ребенку становилось хуже. В 2019 году она начала ни с того ни с сего терять сознание. Невропатолог объяснил это тем, что школьница слишком много нервничает, и выписал ей успокоительные. А тем временем шишка росла и болела. Все дошло до того, что дискомфорт в спине стал невыносим, и родители подростка вновь отправились к медикам.

Врач-хирург, осмотрев тело девочки, пришел к выводу, что у нее разрыв мышцы, и назначил пункцию. Именно ее убитая горем мать теперь считает «отправной точкой». «В эту же ночь (после пункции – прим. «Страсти») шишка увеличивается в шесть раз. Она была просто во всю спину», - рассказала женщина.

Из-за стремительно ухудшающегося состояния школьницы ее доставили в больницу, но там вновь сообщили, что у нее нет ничего серьезного. В итоге матери все-таки удалось выбить направление на обследование, и тогда стало известно, что у ее дочери раковая опухоль. На тот момент она развивалась уже четыре года, так как все это время ее не могли обнаружить. Поставили диагноз «саркома Юинга первого шейного позвонка, четвертая стадия».

Мама первое время скрывала, что на самом деле происходит с дочерью, так как не хотела ее пугать, ведь процент выживания крайне низкий. В итоге девочка все-таки узнала и сильно разозлилась на семью, но лечение не прервала. Сначала терапия давала положительные результаты, однако потом успехи пропали. Болезнь никуда не уходила. В июне врачи сообщили близким, что сделали все, что могли. В августе подросток скончалась.

К слову, в комитете здравоохранения администрации Волгоградской области утверждают, что вся возможная медицинская помощь юной пациентке была оказана, и врачебной ошибки в этой ситуации нет.

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