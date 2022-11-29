В Тамбове девушку затолкали в машину и увезли к мужчинам за отказ выйти замуж

В Тамбове 20-летний мужчина, а также его отец и старший брат подозреваются в похищении девушки. Как выяснилось, мотивом преступления стал отказ родственников выдавать ее замуж за одного из них.

Жертвой похитителей стала 18-летняя девушка. Неприятная история произошла днем 18 ноября. Мужчины ворвались в квартиру, схватили девушку и вынесли ее, затолкали в машину, а затем увезли в Нижегородскую область.

Пленнице удалось сбежать, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

20-летний парень задержан и заключен под стражу. Отца и брата объявили в федеральный розыск.

Ранее рассказывалось о случае в Индии, где четыре озабоченные дамы похитили разнорабочего, увезли в лес и насиловали мужчину всю ночь. Похитительницам было примерно по 20 лет – получив свое, они сбежали.