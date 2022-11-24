В Индии четыре ненасытные девушки похитили разнорабочего и всю ночь насиловали его в лесу

В Индии заподозрили в изнасиловании мужчины четырех местных жительниц. Пострадавший обратился в полицию и сообщил о нападении озабоченных дам.

Инцидент произошел в Джаландхаре. Мужчина рассказал, что его похитили четыре девушки, всем им было примерно по 20 лет. Они ослепили его, распылив в глаза какое-то вещество, затем накачали наркотиками, погрузили в машину и повезли в лес.

Прибыв на место, сексуально неудовлетворенные похитительницы принялись насиловать индийца. Он рассказал, что это продолжалось всю ночь. Во время процесса он оставался лежать с закрытыми глазами и завязанными руками.

Получив желаемое, девушки сбежали и оставили его одного. В полиции пострадавший рассказал, что между собой преступницы разговаривали на английском языке. Также индиец предположил, что они, вероятнее всего, были из богатых семей.

Теперь мужчина требует, чтобы напавших на него дам нашли и наказали за изнасилование. Известно, что индиец обычный житель Джаландхары. Он женат, воспитывает детей и работает на кожевенной фабрике разнорабочим.

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