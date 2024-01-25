В Тамбове 17-летняя студентка колледжа создала подростковую ОПГ

В Тамбове 17-летняя студентка колледжа создала ОПГ, в которую входили подростки. Они нападали на школьников и сверстников и снимали это на камеру, после чего выкладывали видео в Интернет. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, несовершеннолетняя решила собрать в свою группировку единомышленников, чтобы держать в страхе район. Всего в ее банду вошло около 10-ти человек. Все они дети из неблагополучных семей.

Известно, что за неделю они напали минимум на пять людей. От действий подростковой ОПГ пострадала также беременная женщина. Отмечается, что все конфликты провоцировала именно лидер банды.

На данный момент ведется выяснение всех обстоятельств, а также работа с подростками. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Ранее в Москве школьник попытался задушить сверстницу, не желая сидеть с ней за одной партой. Сначала он хотел ее прогнать выбрасыванием вещей и разговорами, а затем перешел на насилие.